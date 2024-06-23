22 июня 1941 года: кто виноват? Меньше всех Сталин и БерияВопрос, вынесенный в заголовок этой статьи, дискутируется на протяжении десятилетий, но и по сей день на него нет честного, точного и полного ответа.
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