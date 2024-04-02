Собянин: В Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что с февраля 2024 года зимние ярмарки выходного дня в Москве посетили 500 тыс.
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