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Рубль побеждает санкции: как российская валюта стала самой сильной в мире

Рубль побеждает санкции: как российская валюта стала самой сильной в мире

  Рекордно высокие процентные ставки в 21% поддерживают российский рубль в то время, когда Москва борется с инфляцией.

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Комментарии
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Диана Мальгинова
Вот, когда Ц. Б. будет принадлежать России, тогда и будет рубль крепким. А пока Ц,Б, принадлежит ФРС.
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15 час.
СК
Сергей Ковалев
голос Станиславского - не верю! ибо пара моментов: во-первых, бабло как выводилось из страны, так и выводится; во-вторых, никакой &quot;борьбы&quot; с инфляцией нет, ибо остановка производства через обеЗкровливание экономики это не выбор, это палки в колеса России; в-третьих, свободное движение валют во время глобальных разборок это вообще борщ, ЦБ вполне мог бы стабилизировать рубль, но не хочет, ибо кто-то где-то у нас и не только у нас порой... крепкая валюта=крепкому самодостаточному государству, по сути производная от нормально развивающейся экономики. в РФ же перекосы за перекосами - то услуги доминируют, то рынок вдруг свободный (от чего?), то &quot;денег нет, но вы ... сами знаете, что... был Примаков, когда налоги были разумными, по крайней мере логика была верной. сегодня бегающие с кошелками доставщики всего на свете платят 9% тогда как трудящиеся у станка ... сколько? - во-от! а должно быть наоборот. общество должно определиться, что ему важнее, - доставка макарон на дом, или производство добавленной стоимости здесь, а не за буграми Родины. где высокие переделы? - сырьем торговать проще, вопросов нет. и доторгуемся, - сегодня мозги ещё есть в стране, а завтра?
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10 час.
СС
Стас Спасенов
Фигню несут
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8 час.
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