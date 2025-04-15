Рубль побеждает санкции: как российская валюта стала самой сильной в мире

СК

Сергей Ковалев

голос Станиславского - не верю! ибо пара моментов: во-первых, бабло как выводилось из страны, так и выводится; во-вторых, никакой "борьбы" с инфляцией нет, ибо остановка производства через обеЗкровливание экономики это не выбор, это палки в колеса России; в-третьих, свободное движение валют во время глобальных разборок это вообще борщ, ЦБ вполне мог бы стабилизировать рубль, но не хочет, ибо кто-то где-то у нас и не только у нас порой... крепкая валюта=крепкому самодостаточному государству, по сути производная от нормально развивающейся экономики. в РФ же перекосы за перекосами - то услуги доминируют, то рынок вдруг свободный (от чего?), то "денег нет, но вы ... сами знаете, что... был Примаков, когда налоги были разумными, по крайней мере логика была верной. сегодня бегающие с кошелками доставщики всего на свете платят 9% тогда как трудящиеся у станка ... сколько? - во-от! а должно быть наоборот. общество должно определиться, что ему важнее, - доставка макарон на дом, или производство добавленной стоимости здесь, а не за буграми Родины. где высокие переделы? - сырьем торговать проще, вопросов нет. и доторгуемся, - сегодня мозги ещё есть в стране, а завтра?