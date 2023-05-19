Российский бизнес поборется за звание лучшего экспортера года

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 30 июня.фото: vk.com--> Российский экспортный центр принимает заявки на участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года», который проводится благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 30 июня.фото: vk.com--> Российский экспортный центр принимает заявки на участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года», который проводится благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
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