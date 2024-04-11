Астраханца госпитализировали с признаками лихорадки после укуса клеща

Первый в этом сезоне пострадавший уже проходит лечение в областной инфекционной больнице. Как сообщают в астраханском минздраве, у него наблюдается клиническая картина риккетсиозной лихорадки, переносчиком которой является клещ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии