Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские ракеты атаковали украинскую энергетику

Российские ракеты атаковали украинскую энергетику

Сегодня ночью Россия нанесла удар по объектам украинской энергетики. Сначала атаке подверглась Полтавская область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Русским никакие «переговоры» не нужны. Да нам нужна капитуляция и это будет правильно! Мирошникова бы спросить, а что нужно вам, когда ровняете с землёй, сданные вами поселения, артиллерией? Нет вам прощения вы нелюди с фашистским наследием и атаманом - фашистом!
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21 час.
Miha52 Новик Михаил
фашистов если и брать живьем, то только для того, чтобы на кол.
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14 час.
В
Василий
Судя даже по нашим кадрам о жизни на Украине и ударам по их энергосистеме - ракетчики поразили максимум несколько телеграфных столбов в глухих деревнях.
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12 час.
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