Российские ракеты атаковали украинскую энергетику

Геннадий Бережнов

Русским никакие «переговоры» не нужны. Да нам нужна капитуляция и это будет правильно! Мирошникова бы спросить, а что нужно вам, когда ровняете с землёй, сданные вами поселения, артиллерией? Нет вам прощения вы нелюди с фашистским наследием и атаманом - фашистом!