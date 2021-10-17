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Корабль с киноэкипажем на борту отчалил от МКС

Корабль с киноэкипажем на борту отчалил от МКС

Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту отчалил от МКС и через несколько часов окажется в земной атмосфере, сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию, идущую на сайте Роскосмоса.

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