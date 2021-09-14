Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийВ 09:30 GMT представитель ЕЦБ Фернандес-Болло выступит с речьюВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийВ 09:30 GMT представитель ЕЦБ Фернандес-Болло выступит с речьюВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигацийВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 17:45 GMT представитель ЕЦБ Маккол выступит с речьюТакже сегодня пройдет встреча представителей G20Информационно-аналитический отдел TeleTrade .