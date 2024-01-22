Появились фото с места ДТП в Рязани, где пострадали семь человек

Напомним, авария случилась на 191-ом километре автодороги М-5 «Урал» 21 января. По предварительной версии УМВД, 35-летний водитель Chevrolet Orlando врезался в грузовик MAN под управлением 55-летнего водителя.
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