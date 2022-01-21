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Versus. А настолько ли «Ясень» хуже «Вирджинии», как об этом говорят?

Versus. А настолько ли «Ясень» хуже «Вирджинии», как об этом говорят?

Наш уважаемый и горячо почитаемый Кайл Мизоками из TNI снова порадовал весьма неоригинальным, но бодрым и патриотически выдержанным размышлением на тему того, что «Ясень», если ему вдруг придется вступить в бой с «Вирджинией», несомненно проиграет.

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