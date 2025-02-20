В России впрокат выходит фильм «Екатерина Великая»

В российских кинотеатрах выходит новый полнометражный фильм «Екатерина Великая». Роль императрицы в разные периоды её жизни исполнили актрисы Ольга Лерман и Анна Михалкова/ Генеральный директор «Газпром-медиа» и продюсер картины Александр Жаров, отметил, что фильм представляет собой историю о жизни, судьбе и восхождении одной из самых выдающихся правительниц Российской империи, которая, будучи немецкой принцессой, стала русской императрицей, полюбив свою новую Родину «Мы постарались сделать главную героиню нашего фильма максимально живой, вдохновляющей и яркой, постарались уйти от клише и стереотипов, проживая с императрицей живые эмоции и переживания, принимая трудные решения, делая Российскую империю великой», — сказал продюсер.