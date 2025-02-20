Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    ужас какой и это в Москве на каждом углу ужеКирилл Крок обрат...
  • Елена
    Молодцы Ульяновцы. Не хотят. чтобы их "потребляли"В Ульяновске отме...
  • Алекс Мик
    Народу виднее ...Кому интересна пусть идут на её концерт.  Я не пойду ...не нравится вообщеВ Ульяновске отме...

В России впрокат выходит фильм «Екатерина Великая»

В России впрокат выходит фильм «Екатерина Великая»

В российских кинотеатрах выходит новый полнометражный фильм «Екатерина Великая». Роль императрицы в разные периоды её жизни исполнили актрисы Ольга Лерман и Анна Михалкова/ Генеральный директор «Газпром-медиа» и продюсер картины Александр Жаров, отметил, что фильм представляет собой историю о жизни, судьбе и восхождении одной из самых выдающихся правительниц Российской империи, которая, будучи немецкой принцессой, стала русской императрицей, полюбив свою новую Родину «Мы постарались сделать главную героиню нашего фильма максимально живой, вдохновляющей и яркой, постарались уйти от клише и стереотипов, проживая с императрицей живые эмоции и переживания, принимая трудные решения, делая Российскую империю великой», — сказал продюсер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх