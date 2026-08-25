«Даллас» продолжает перестройку фронт-офиса: клуб покинули еще два сотрудника

« Даллас » продолжает перестройку фронт-офиса после прихода Масаи Уджири . По информации инсайдера НБА Марка Стейна, клуб в начале августа покинули вице-президент по баскетбольной стратегии и аналитике Эндрю Бейкер и директор по работе с игроками Мактар Ндиайе.