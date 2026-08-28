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Двух мужчин расстреляли на парковке ресторана в элитном поселке в Подмосковье

Двух мужчин расстреляли на парковке ресторана в элитном поселке в Подмосковье

РЕН ТВ Двое мужчин пострадали при стрельбе на парковке ресторана в элитном поселке в Подмосковье, сообщил 28 августа источник РЕН ТВ.

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