Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 582 подписчика

Почему русские аристократы говорили по-французски лучше, чем по-русски?

Почему русские аристократы говорили по-французски лучше, чем по-русски?

Наверное, каждому школьнику знаком эпизод из «Войны и мира», когда светский разговор перемежается галлицизмами, а молодые офицеры переходят на французский в минуты особого волнения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ганимед
Ганимед

Когда партизаны в 1812 году  стали мочить без разбора всех, только потому, что форма схожа и по-русски говорят с акцентом, тогда и вспомнили о "Великом и могучем"