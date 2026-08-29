Почему русские аристократы говорили по-французски лучше, чем по-русски?

Наверное, каждому школьнику знаком эпизод из «Войны и мира», когда светский разговор перемежается галлицизмами, а молодые офицеры переходят на французский в минуты особого волнения.
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