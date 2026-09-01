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От 55 до 98 дюймов, тонкая рамка, 4K-телевизоры для круглосуточной работы 24/7. Представлены Optoma N-Series

От 55 до 98 дюймов, тонкая рамка, 4K-телевизоры для круглосуточной работы 24/7. Представлены Optoma N-Series

Линейка работает на Android 14 и позволяет централизованно управлять контентом сразу на нескольких устройствах Optoma представила серию профессиональных дисплеев N-Series, предназначенных для бизнеса, общественных пространств и цифровых информационных систем.

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