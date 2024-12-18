Мэр Приходько: БПЛА ВСУ атаковал автобус в Никитовском районе Горловки

БПЛА ВСУ атаковал городской маршрутный автобус в Никитовском районе Горловки, пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования городского округа Горловка Иван Приходько, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии