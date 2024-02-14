Вильфанд: в ближайшие два дня сугробы в Москве вырастут на 10 см

Высота снежных сугробов в Москве может увеличиться на 7-10 сантиметров, в два ближайших дня ожидается выпадение осадков, составляющих около 20% от обычной месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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