Вильфанд: в ближайшие два дня сугробы в Москве вырастут на 10 см

Высота снежных сугробов в Москве может увеличиться на 7-10 сантиметров, в два ближайших дня ожидается выпадение осадков, составляющих около 20% от обычной месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.