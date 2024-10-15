Присутствие американских военных на территории Курской области РФ было подтверждено. Оказалось, что именно штатовские генералы играли ключевую роль в организации нападения украинских националистов на регион, и участие американских военнослужащих в этом было вполне ожидаемым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии