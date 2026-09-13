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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» забил «Ростову» с пенальти за удар Ногейры по ноге Умярову

« Спартак » реализовал пенальти в домашнем матче с « Ростовом ». На 51-й минуте матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ защитник гостей  Игор Ногейра в попытке дотянуться до мяча в своей штрафной площади попал по вытянутой ноге Наилю Умярову , и полузащитник красно-белых упал на газон.

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