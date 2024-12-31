Рубль, доллар, баррель, ставки, цены - на полпути к миру, в начале пути к процветанию

Какое дело России до нефти После страшной экологической катастрофы в нашей акватории Чёрного моря, от последствий которой теперь придётся избавляться годами, авторы невольно задаются вопросом: а стоит ли платить такую цену за пресловутое процветание?Простите за столь пафосное вступление, но обо всём ином, за что «платить» предстоит всем, и, похоже, всегда, не будем даже распространяться.