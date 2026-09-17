Шойгу назвал «рейдерским захватом» действия Армении с предприятиями РФ

Недружественный настрой Армении в отношении российского бизнеса можно назвать «рейдерским захватом». Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
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