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Путин отказался решать судьбу Украины

Путин отказался решать судьбу Украины

  Из долгого общения Путина с военкорами и его заявлений ключевой вывод получается такой: Владимиру Владимировичу судьба Украины как государства не интересна, он отдал этот вопрос на откуп Западу.

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