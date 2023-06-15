Путин отказался решать судьбу Украины

Из долгого общения Путина с военкорами и его заявлений ключевой вывод получается такой: Владимиру Владимировичу судьба Украины как государства не интересна, он отдал этот вопрос на откуп Западу.
Популярные статьи
- У мигрантов осталась неделя беспечной жизни. С 15-го июня возобновятся рейды и депортации. 1,6 млн станут нелегалами
- Илону Маску дали 72 часа на удаление твиттер-аккаунта Такера Карлсона под угрозой «самых тяжёлых последствий». Прошло 48
- Когда Эдвард Сноуден начинает говорить, становится страшно. Так произошло и на этот раз.
Свежие комментарии