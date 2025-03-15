В Амурской области столкнулись грузовые поезда

Инцидент случился сегодня рано утром, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные РЖД. По сведениям компании, на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути.