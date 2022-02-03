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Аналитик Мойа: мирового опыта в регулировании рынка криптовалют пока не существует

Аналитик Мойа: мирового опыта в регулировании рынка криптовалют пока не существует

БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Рынок криптоактивов обладает целым рядом проблем, мирового опыта регулирования этой сферы пока нет, на выработку законодательства уходят годы, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

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