Российские подразделения приближаются к Покровску, а недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, начала разваливаться ещё до того, как прибыла в зону боевых действий в районе Покровска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии