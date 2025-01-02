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Forbes: элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» практически разбита под Покровском

Forbes: элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» практически разбита под Покровском

Российские подразделения приближаются к Покровску, а недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, начала разваливаться ещё до того, как прибыла в зону боевых действий в районе Покровска.

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