В Самаре 12 июля откроют памятник Николаю II

В Самаре на площади Куйбышева 12 июля состоится открытие памятника царю-страстотерпцу Николаю II. Данное событие было анонсировано представителями местной митрополии через их официальные страницы в социальных сетях.
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