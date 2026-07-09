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Царьград

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В Самаре 12 июля откроют памятник Николаю II

В Самаре 12 июля откроют памятник Николаю II

В Самаре на площади Куйбышева 12 июля состоится открытие памятника царю-страстотерпцу Николаю II. Данное событие было анонсировано представителями местной митрополии через их официальные страницы в социальных сетях.

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