С начала года татарстанцы записались в МФЦ через чат-бот МАКСа 131 тыс. раз

Фото: © «Татар-информ» С начала текущего, 2026 года жители Татарстана использовали официальный чат-бот «МФЦ Республики Татарстан» в мессенджере МАКС для записи в многофункциональные центры более 131 тыс.
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