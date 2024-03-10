МВД: рассорившиеся сожители устроили перестрелку в Санкт-Петербурге

Влюбленная пара поссорилась и устроила перестрелку у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, повздорили 44-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.
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