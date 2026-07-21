Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Петербурге арестовали мигранта-педофила, напавшего на школьницу в парадной дома в Шушарах

В Петербурге арестовали мигранта-педофила, напавшего на школьницу в парадной дома в Шушарах

   Очередного ценного специалиста из «братской» республики, пытавшегося насильно удовлетворить свои сексуальные фантазии при помощи ребёнка, задержали в Северной столице России.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Всего ничего, а нужен всего один Закон, который будет гласить. что всем гостям при попытки изнасилования будут отрезать причиндалы, которые мотаются у них между ног. Этот  Закон во всех СМИ провести публично. и гости свои причиндалы будут оставлять у себя на родине в сундуке у бабшки, а здесь будут ходить в женский туалет)))
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1 м.
Михаил Фомичев
Мочить их надо при задержании.Ржавый нож в руку-и достаточно.Может,у них ножей ржавых нет,надо скинуться?
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1 м.
Сергей Ульмасов
И запихнуть их ему в глотку и ручкой от швабры протолкнуть их до жопы
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1 м.