В Петербурге арестовали мигранта-педофила, напавшего на школьницу в парадной дома в Шушарах

Игорь Максаков

Всего ничего, а нужен всего один Закон, который будет гласить. что всем гостям при попытки изнасилования будут отрезать причиндалы, которые мотаются у них между ног. Этот Закон во всех СМИ провести публично. и гости свои причиндалы будут оставлять у себя на родине в сундуке у бабшки, а здесь будут ходить в женский туалет)))