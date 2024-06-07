Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока

Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает Россию частью Востока. Своим мнением она поделилась с RT на полях Петербургского международного экономического форума в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?».

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