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Свиной грипп, парагрипп и риновирусы: какие инфекции сейчас распространяются в России

В России сейчас циркулируют вирусы гриппа, в том числе A(H1N1), а также парагрипп и риновирусы. По данным вирусологического мониторинга, на негриппозные респираторные вирусы приходится 98,5% выявленных инфекций.

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