Не можешь создать лучшую в мире ракету — скопируй. Китайская ракета Long March 9 на удивление похожа на американскую SpaceX Starship

На авиасалоне в Чжухае Китай представил новый облик сверхтяжелой ракеты Long March 9. Первый показ перспективной Long March 9 состоялся десять лет назад, и тогда она представляла собой классическую ракету — одноразовую, с тремя ступенями и твердотопливными двигателями, прикрепленными по бокам.
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