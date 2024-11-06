Не можешь создать лучшую в мире ракету — скопируй. Китайская ракета Long March 9 на удивление похожа на американскую SpaceX Starship

На авиасалоне в Чжухае Китай представил новый облик сверхтяжелой ракеты Long March 9. Первый показ перспективной Long March 9 состоялся десять лет назад, и тогда она представляла собой классическую ракету — одноразовую, с тремя ступенями и твердотопливными двигателями, прикрепленными по бокам.