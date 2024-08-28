Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

443 подписчика

Собрав образцы из ледника Гулия в Тибете, исследователи обнаружили сохранившиеся геномы 1705 видов вирусов, самые древние из которых датируются 41 000 лет назад

Собрав образцы из ледника Гулия в Тибете, исследователи обнаружили сохранившиеся геномы 1705 видов вирусов, самые древние из которых датируются 41 000 лет назад

﻿﻿Исследователи собрали образцы с ледника Гулия в Тибете и обнаружили сохранившиеся геномы 1705 вирусов, самый старый из которых датируется 41 000 лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх