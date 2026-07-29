FA о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, и тем, что оно противоречит принципам»

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.
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