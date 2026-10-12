Volga дает прямые скидки на кроссоверы: подробности

С октября российский бренд Volga начал предлагать прямые скидки на свои кроссоверы K40 и K50. На рынок марка вышла в июне сразу с тремя моделями, а теперь решила отдавать часть цены напрямую, без оговорок: дисконт составляет от 50 000 до 150 000 рублей.