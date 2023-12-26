В Смоленской области набирает обороты Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» полицейские в роли Деда Мороза и Снегурочки и представитель Общественного совета при УМВД России по городу Смоленску Виктор Гришаенков поздравили водителей и пешеходов с наступающими праздниками – Новым Годом и Рождеством.
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