В Смоленской области набирает обороты Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» полицейские в роли Деда Мороза и Снегурочки и представитель Общественного совета при УМВД России по городу Смоленску Виктор Гришаенков поздравили водителей и пешеходов с наступающими праздниками – Новым Годом и Рождеством.