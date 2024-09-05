Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

© Фото : oborona.ru Если Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.
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