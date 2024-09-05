Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Жуткие времена были, не дай бог такое пережить.Как в советском а...
  • Maxim
    Почему не работают торпедами по портам: ПВО не отследит..Румыния забирает ...
  • Андрей Васильченко
    Пусть чахнут, если уж расстрелять и вешать не получается. И никакого лесоповала! Топоры им нельзя давать в руки. Пуст...«Шпицберген или Н...

Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

© Фото : oborona.ru  Если Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх