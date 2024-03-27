Мелких дел мастера: эстонских высокопоставленных чиновников судят за коррупцию

В Эстонии на скамье подсудимых оказались несколько высокоранговых чиновников. Бывший высокопоставленный сотрудник налогово-таможенного департамента Эрик Хелдна, экс-гендиректор департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер и начальник Центральной криминальной полиции Айвар Алавере обвиняются в мошенничестве и должностных фальсификациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии