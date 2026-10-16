На саммите в Брюсселе Евросоюз во главе с Урсулой фон дер Ляйен обсудит запросы Киева на дополнительное финансирование в 2027 году, несмотря на ранее согласованный заём в 90 миллиардов евро.
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