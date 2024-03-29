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Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по завершении следующего сезона

Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по завершении следующего сезона

Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» в 2025 году и возьмет паузу в карьере. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует подписывать новый контракт с «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

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