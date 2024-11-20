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Неизвестный в Словении крикнул жене Зеленского, что Россия победит Украину

Неизвестный в Словении крикнул жене Зеленского, что Россия победит Украину

Выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете в Любляне отменили по неизвестным причинам, передает Словенское телеграфное агентство.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... КУ-КУ-Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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16 час.
Сергей Карабухин
!!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так!
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! У жены Зеленского лицо – как ЖОПА!
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15 час.

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