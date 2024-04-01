OpenAI сделала чат-бота ChatGPT доступным для пользователей без регистрации

OpenAI упростила доступ к бесплатной версии чат-бота ChatGPT, не требуя создания учетной записи. Однако, для использования платных продуктов OpenAI, таких, как DALL-E 3 и ChatGPT Plus, все, еще потребуется регистрация.
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