С конца октября в Новосибирске вводится временная схема движения у четвертого моста: автомобилистам предстоит следовать через улицу Станиславского, площадь Труда и улицу Широкую, затем использовать съезды С-15, С-16, С-17, С-19 и С-9 и завершать путь по временному участку ВОД-5 до проезда под железнодорожным путепроводом к площади Энергетиков.