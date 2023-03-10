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В Хабаровском крае экологи ставят соляные подкормки копытным

В Хабаровском крае экологи ставят соляные подкормки копытным

Экологи в Хабаровском крае начали устанавливать весенние солонцы, необходимые для копытных. Такая подкормка крайне необходима животным для обеспечения нормального обмена веществ и других физиологических процессов.

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