Захарова назвала открытым фактом зверства ВСУ против жителей Донбасса

Захарова: Западные СМИ делали вид, что якобы не знали об издевательствах Киева Западные средства массовой информации делают вид, что совершенно ничего не знали о зверствах киевского режима против мирного населения Донбасса и бойцов ВС РФ, несмотря на то что Россия неоднократно предоставляла соответствующие доказательства.
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