Объединение бирж KASE и AIX приостановлено из-за санкций против Мосбиржи

Объединение потенциалов казахстанских фондовых бирж — Казахстанской фондовой биржи (Kazakhstan Stock Exchange, KASE) и Астанинской международной биржи (Astana International Exchange, AIX) — поставлено «на стоп», заявил глава Нацбанка страны Тимур Сулейменов в ходе брифинга о решении по базовой ставке в пятницу.
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