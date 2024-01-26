Депутат рассказала, какие льготы появятся у семей с тремя детьми

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, какие льготы появятся у семей с тремя детьми. В беседе с корреспондентами Авторадио она напомнила о мерах поддержки многодетный семей, которые являются приоритетными в соответствии с принятым Указом Владимира Путина: «В указе президента очень четко обозначены все приоритеты.