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Пушков заявил, что почти никто не покупается на болтовню США про борьбу Запада за свободу и демократию на Украине

Пушков заявил, что почти никто не покупается на болтовню США про борьбу Запада за свободу и демократию на Украине

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков вечером в понедельник, 20 марта, заявил, что США часто лгали, поэтому болтовне страны о борьбе за свободу перестали верить почти во всем мире.

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