«Позвонил сын и сказал: «Зачем тебе оставаться в больнице?»» — Заворотнюк раскрыла, как Майкл чуть не довел ее до слез

Анастасия Заворотнюк не любит делиться личными и интимными моментами жизни своей семьи, но публике было настолько интересно, как появилась на свет младшая дочка актрисы Мила, что она решила рассказать поклонникам об одной трогательной ситуации, которая чуть не довела до слез как саму артистку, так и ее фанатов после прочтения интервью «Hello!».