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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Позвонил сын и сказал: «Зачем тебе оставаться в больнице?»» — Заворотнюк раскрыла, как Майкл чуть не довел ее до слез

«Позвонил сын и сказал: «Зачем тебе оставаться в больнице?»» — Заворотнюк раскрыла, как Майкл чуть не довел ее до слез

Анастасия Заворотнюк не любит делиться личными и интимными моментами жизни своей семьи, но публике было настолько интересно, как появилась на свет младшая дочка актрисы Мила, что она решила рассказать поклонникам об одной трогательной ситуации, которая чуть не довела до слез как саму артистку, так и ее фанатов после прочтения интервью «Hello!».

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