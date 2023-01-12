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Где смотреть Наполи – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 13 января

Где смотреть Наполи – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 13 января

В пятницу, 13 января, сыграют Наполи и Ювентус в 18 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».

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